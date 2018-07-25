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今日 15:18 國際財經

歐盟委員倡大範圍降美國進口品關稅

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歐盟預算執委厄廷格(Guenther Oettinger)表示，今年與美國進行關稅協商時，可以嘗試大範圍地降低關稅。

厄廷格接受德國電台Deutschlandfunk訪問時指出，希望能夠避免貿易衝突進一步升高，可以試圖釐清現有關稅，之後降低多種商品和服務的關稅。

美國繼早前對歐盟的鋼鋁產品開徵關稅後，美國總統特朗普亦曾威脅要向歐洲汽車徵稅。歐盟執委會主席容克(Jean-Claude Juncker)今日出訪華盛頓，將就貿易緊張局勢進行會談。

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