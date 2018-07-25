國際財經

高盛「大好友」科恩指股市屆轉折點



高盛高級投資策略顧問董事科恩(Abby Joseph Cohen)認為，股市正處於重大轉折點(point of inflection)，經濟增長與企業利潤可能發生巨大負面變化。

特朗普向美國農民提供120億美元補貼

美國總統特朗普政府正式宣布，向受到貿易戰影響的美國農民，提供120億美元補貼。

Google母企破頂 道指高收197點

Google母公司Alphabet季績亮麗，周二股價即市曾飆5.28%，創歷史新高，最終高收3.89%；納指一度漲1.1%再破頂，惟收市倒跌0.01%；標指升0.48%；道指曾漲242點，收市上揚197點，報25241點。

外圍焦點簡訊

￭ 美國5月樓價按月增0.2%，遜市場預料

￭ 紐約期油每桶收報68.52美元，漲0.9%；布蘭特期油上揚0.5%

￭ IMF報告：美元估值過高，人民幣與基本面相符

￭ 商品貨幣表現較佳，加元兌美元尾段升0.1%，澳元漲0.5%；歐羅先升後回，尾段報1.1681美元

￭ 紐約8月期金曾高見每盎斯1229.7美元，收市退守至1225.5，倒跌少於0.1%

￭ 特朗普女兒伊萬卡終止自家品牌Ivanka Trump服裝銷售業務，避免利益衝突

￭ 歐股在企業業績帶動下造好，德國、英國分別高收1.12%及0.7%

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8111元，較周一紐約尾市跌55點子

￭ 到訪的國家主席習近平承諾向南非投資147億美元

￭ 問題疫苗事件：長春長生生物科技(002680.SZ)董事長高俊芳等15人遭刑拘

招行中期多賺14% 不良率降至1.43%

招商銀行(03968)公布業績快報，截至6月底止上半年淨利潤447.56億元人民幣，按年增長14%，每股盈利1.77元人民幣。

【新股追蹤】中國鐵塔招股 3191元入場

中國鐵塔(00788)周三起招股，將發行431.15億股H股，當中5%在港公開發售，集資543.25億至681.21億元。入場費3191.84元。

中石化料半年利潤增五成

中國石化(00386)預期，截至今年6月底止半年淨利潤將按年增50%左右。去年同期利潤為270.92億元人民幣。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28907點，較恒指香港收市高245點

￭ 夜市期指收報28889點，升246點，較昨日恒指收市高水226點

￭ 中石化(00386)上半年原油產量按年減少1.52%

￭ 萬科企業(02202)周二遭深圳市鉅盛華減持，佔總股本0.4%

￭ 遠展(00035)大圍珀玥標售23樓B室，實用呎價29135元，料創區內細單位新高

￭ 中核國際(02302)預期中期將錄得溢利

￭ 周二中途停牌的新威國際(00058)公布，執董兼公司秘書梁志輝被廉署拘捕

￭ 新濠國際(00200)附屬新濠博亞娛樂次季淨收入按年增57%

￭ 消息：騰訊(00700)擬領投印度酒店服務平台OYO Rooms新一輪融資