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今日 05:07 國際財經

商品貨幣造好 美滙微回

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商品貨幣滙價造好，美元滙價周二輕微回落。土耳其央行獨立性受質疑，當地貨幣里拉兌美元滙價顯著下挫。

市場缺乏重要消息，ICE美滙指數跌0.1%至94.616。

歐洲多國製造業指數表現參差，歐羅兌美元先升後回，尾段報1.1681。商品資源類貨幣表現較佳。加元兌美元升0.1%，報1美元兌1.3161加元；澳元滙價也造好，升0.5%至0.7416美元。

此外，土耳其央行決定維持利率不變，里拉滙價急挫，其後低位有輕微反彈。美元兌里拉最新報4.8894里拉兌1美元，升0.3%。

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