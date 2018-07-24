國際財經

全球市場暫時擱下貿易戰憂慮，焦點轉移至美國企業盈利。Google母公司Alphabet公布第二季業績亮麗，刺激周二股價刷新歷史高位，帶動納指一度再破頂，道指曾漲242點，但收市個別發展。美元偏軟，金價先揚後抑，油價則反彈。

道指曾漲242點

納指先高後低，早段曾升1.1%，登上7928點歷史高位，惟收市倒跌0.01%，報7840點。Alphabet股價高收3.89%，即市曾飆5.28%，高見1275美元的紀錄新高，Facebook(fb)和微軟股價亦破頂，fb高收1.78%，但微軟倒退0.29%。標指升0.48%，收報2820點。

道指收市仍漲197點或0.79%，報25241點；聯合科技飆3.76%，是升幅最大成分股；油股雪佛龍和埃克森美孚都上揚約2%，另一成分股3M昨天公布的季度業績理想，營業額和盈利均好過預期，惟調低今年純利預測，股價先跌後升0.93%收市。

歐股在企業業績帶動下同樣造好，德股及英股分別高收1.12%及0.7%，法股升1.04%，其中法國車廠標緻雪鐵龍上季業績強勁，股價飆逾13%。亞股上揚，日股升0.51%。

德國製造業採購經理指數（PMI）超預期，歐羅早市止跌反彈，曾高見1.1718美元，但美股收市時回落0.08%，報1.1686；美元兌日圓挫0.11%，報111.21日圓，美滙指數跌0.05%，報94.58。美元轉弱另一個原因是國際貨幣基金組織（IMF）昨天報告稱美元目前估值過高。

美元回軟 油價造好

美元偏軟刺激金價早段攀升，紐約8月期金曾高見每盎斯1229.7美元，但收市退守至1225.5美元，倒跌10美仙或少於0.1%。德國商業銀行（Commerzbank）商品分析師弗里奇（Carsten Fritsch）指出，現在說金價已經見底是言之過早，但有初步跡象指往這個方向，估計未來幾周金價將會窄幅上落，尋底過程可能需要數星期，甚至幾個月。

美國跟伊朗繼續隔空罵戰，緊張局勢持續升溫，威脅中東石油供應樞紐霍爾木茲海峽的暢通，加上中國計劃刺激經濟及內需，抵消貿易戰可能削弱石油需求的憂慮，國際油價被推高，紐約期油每桶收報68.52美元，漲0.9%；布蘭特期油每桶報73.44美元，上揚0.5%。

數據方面，美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國5月份樓價按月增0.2%，低於市場預料的0.3%，與去年同期相比，樓價攀升6.5%，低於4月份的6.6%。