國際財經

美國企業季績勝預期，帶動美股早段上揚，道指漲逾百點。

截至本港時間晚上約9時42分，道指報25187點，升143點或0.57%；標普500指數報2827點，升20點或0.73%；納指報7925點，升83點或1.06%。

數據方面，美國5月樓價按月上漲0.2%，前值為上升0.1%；按年則上漲6.4%。此外，美國稍後將公布7月Markit製造業PMI初值。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報67.98美元，升0.09美元或0.13%；倫敦布蘭特期油報72.98美元，跌0.08美元或0.11%。