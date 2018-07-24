國際財經

由於美國總統特朗普(Donald Trump)上周四及上周五接受CNBC採訪時表示，不滿美元過強影響美國出口，並抨擊聯儲局加息行動剝奪了美國的競爭優勢，美滙指數受其言論拖累，不但迅速從1年高位95.645附近大幅下挫並失守95.00關口，更在上周五進一步跌至94.40附近。美元轉弱推動其他非美元貨幣紛紛反彈，歐羅/美元亦順利收復1.1600關口並進一步升至1.1738，本周一(7月23日)更攀升至1.1750。

不過，其後美國財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)在周末的G20財長及央行行長會議上表示特朗普無意向聯儲局施壓及影響外滙市場，加之市場仍對聯儲局將於下半年再度加息兩次(年內合共4次)保持信心，美匯指數周一跌至94.19後企穩回升，今日曾最高升至94.85，逼近95.00關口，歐羅/美元則輾轉回落至1.1700下方。

值得留意的是，本周中美貿易緊張局勢再度升級，美國周一(7月23日)威脅將對5000多億美元的中國進口商品徵收關稅，而中國外交部亦作出強硬回擊，鑒於特朗普與歐盟將於周三(7月25日)進行貿易談判，若雙方就貿易問題談判失敗，料將為歐羅/美元提供進一步下行動力。

此外，歐洲央行本周四(7月26日)將舉行貨幣政策會議並宣布利率決定，儘管市場普遍預期歐洲央行將在未來一年時間內按兵不動，但市場關注焦點在於歐洲央行如何就貿易保護主義引發的短期下行風險與市場進行溝通，若歐洲央行因全球貿易戰風險釋放偏鴿派訊號，歐羅或會受累下跌。

今天歐羅/美元觸及時段低位1.1654後一度回升至1.1700上方，但反彈乏力最終回落至1.1700下方修整。事實上歐羅/美元自5月底以來雖多次反彈受阻於1.1800-1.1850區域，但下方同樣在1.1500區域有不俗支持，目前匯價整固區間似乎有所收窄(呈三角形波動之勢)，若歐羅/美元企穩1.1600上方，後市或將再度挑戰1.1750甚至1.1800水平。

策略方面，短期內若歐羅/美元回落至1.1600-1.1620區域，我們將買入歐羅，上望1.1750，跌穿1.1570止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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