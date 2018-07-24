國際財經

瑞銀次季淨利增9%勝預期，帶動銀行股上揚，歐洲股市中段向好，惟市場仍靜候法國奢侈品巨頭LVMH、3M、AT&T等企業公布業績。

截至本港時間傍晚6時18分，英國富時100指數報7717點，升62點或0.81%；德國DAX指數報12738點，升190點或1.52%；法國CAC 40指數報5431點，升52點或0.98%；意大利富時MIB指數報21844點，漲239點或1.11%。道指期貨暫報25140點，升107點。

數據方面，歐羅區7月綜合採購經理指數(PMI)初值為54.3，低於預期的54.8；製造業PMI初值為55.1，高於預期的54.6；服務業PMI初值為54.4，低於預期的55。法國方面，7月綜合PMI由6月的55跌至54.5，低於預期的54.8；服務業PMI從6月的55.9小降至55.3；製造業PMI從52.5升至53.1。

德國方面，7月製造業PMI初值為57.3，高於預期的55.5；服務業PMI初值為54.4，亦高於預期的54.3；綜合PMI初值報55.2，高於預期的54.8。

歐洲央行季度調查表示，歐羅區銀行業者預期企業及家庭貸款將在第三季進一步增長，同時信貸標準也正放寬。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報68.24美元，升0.35美元或0.52%；倫敦布蘭特期油報73.19美元，升0.13美元或0.18%。