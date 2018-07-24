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今日 17:05 國際財經 時事脈搏

美官員稱電力網絡遭俄黑客入侵

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美國聯邦官員稱，俄羅斯黑客對美國發起一輪規模龐大、長期的入侵，進入美國電力公用事業網絡，找到可以切斷電力的方法。而這場黑客攻擊可能仍在持續進行。

《華爾街日報》引述美國國土安全部官員稱，這些黑客去年造成「數百名受害者」，他們效力俄國政府資助的「蜻蜓」(Dragonfly)或「精力熊」(Energetic Bear)組織。

美國國土安全部指，部分企業可能還不知道自己遭黑客入侵，因這類攻擊利用企業實際員工的身份驗證，進入內部公用設施網絡，令入侵更難以察覺。

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