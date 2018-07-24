國際財經

歐洲股市早段靠穩，未有受美國與伊朗矛盾升級消息所拖累；同時，市場靜候法國奢侈品巨頭LVMH、3M、AT&T等業績。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7661點，升5點或0.07%；德國DAX指數報12606點，升57點或0.46%；法國CAC 40指數報5400點，升22點或0.41%；意大利富時MIB指數報21834點，漲229點或1.06%。

道指期貨暫報25063點，升30點。

企業財報方面，瑞銀集團次季淨利潤12.84億元瑞郎，按年增長9.37%，優於市場預期的10.44億元瑞郎；法國汽車製造商標緻雪鐵龍(PSA)上半年盈利14.81億歐羅，升18.01%，每股盈利1.58歐羅，亦高於市場預期。

英國《天空新聞》報道，英國商業大臣祈國光(Greg Clark)將發布白皮書，提出有權阻止或解除對國家安全構成潛在風險的外資併購。而外相侯俊偉(Jeremy Hunt)警告，歐盟談判代表必須馬上改變他們對待脫歐談判的方式，否則可能面臨「意外無協定脫歐」的混亂局面，對經濟構成極具挑戰性。

另外，美國參眾兩院協商人士就規模7160億美元(約5.58萬億港元)的國防政策法案達成協議，其中包括收緊外國投資審查。

英國北海三個石油及天然氣平台有工人罷工，惟油商憂慮環球貿戰或削弱石油市場需求，油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報67.83美元，跌0.06美元或0.09%；倫敦布蘭特期油報73.07美元，升0.01美元或0.01%。

歐羅區今日稍後將公布7月製造業採購經理指數(PMI)初值，市場預期由54.9跌至54.7。至於美國Markit製造業PMI初值料由55.4跌至55.1。