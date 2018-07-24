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中美貿易戰持續，特朗普早前揚言將對5000億美元中國商品徵收關稅，經濟學人企業組織總監唐仕學認為，推出5000億美元關稅措施的可能性較低，因現階段實施的貨品徵稅約340億元，若要再增至2000億，以至5000億美元關稅將面臨更長的過程。

他認為，貿易戰近日已有所穩定，因雙方已放軟立場，而11月美國中期選舉將為貿易戰帶來轉機，因民主黨及其他反特朗普人士的聲音將更顯著。

中美貿易戰下，中國及美國進口商將面臨投資成本上漲，貝克麥堅時律師事務所合夥人Jon Cowley表示，預期企業將於其他未受影響的地區，如東南亞國家，增加生產設備，或令供鏈商更多元化。但認為這些措施無法即時推行，而且部分地區的法規未必對外來投資者有利，企業需付出更多時間及成本去了解當地法規。

對於中國企業或增加海外併購以應對美國關稅問題。該行合夥人Mini vandePol表示，部分企業或低估收購對象所面對的風險，因美國商貿制裁並非只着眼生產地區，企業更要了解對象的營運模式，否則收購價值將大打折扣。她提醒，企業要避免受商貿制裁影響，應了解相關制裁如何運作，及該些即時措施的影響，不要以為中止單一不合規行為可避免制裁，因監管機構調查歷時多年，而制裁年期亦可達10年，企業應汲取中興事件的教訓。