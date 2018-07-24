美國參眾兩院協商人士就規模7160億美元(約5.58萬億港元)的國防政策法案達成協議，其中包括收緊外國投資審查。
鑑於國安疑慮，法案將禁止美國政府採用中興通訊(00763)或華為科技的技術，並強化美國外資投資委員會(CFIUS)的許可權，擴大審查交易範疇，以化解國安疑慮。
同時，將授權支出76億美元採購洛歇馬丁(Lockheed Martin)77架F-35聯合攻擊戰鬥機，但禁止將戰機交貨給土耳其。
這項法案仍須經參議兩院全院通過，並由總統特朗普簽署立法。
今日 12:47 國際財經
美國參眾兩院協商人士就規模7160億美元(約5.58萬億港元)的國防政策法案達成協議，其中包括收緊外國投資審查。
鑑於國安疑慮，法案將禁止美國政府採用中興通訊(00763)或華為科技的技術，並強化美國外資投資委員會(CFIUS)的許可權，擴大審查交易範疇，以化解國安疑慮。
同時，將授權支出76億美元採購洛歇馬丁(Lockheed Martin)77架F-35聯合攻擊戰鬥機，但禁止將戰機交貨給土耳其。
這項法案仍須經參議兩院全院通過，並由總統特朗普簽署立法。
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