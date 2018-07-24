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Alphabet季績勝預期 市後股價升

谷歌母公司Alphabet公布，第二季每股經調整盈利為10.58美仙，優於分析員預期，收入同樣勝預期。

華爾街冷淡看待 特朗普帖文失去威力？

特朗普周一在Twitter發帖文，強硬警告伊朗絕不能威脅美國。美股及油市對帖文反應平靜，分析稱特朗普帖文的威力似乎正在下降。

美債息撲3厘 標指金融股漲納指高收

市傳日本央行擬「收水」，消息帶動美國債息抽升，推高金融股指數1.3%，標普收市上揚0.18%；投資者亦憧憬大型科技股將公布的業績表現亮麗，微軟漲1.6%創新高，納指彈高0.28%；道指反覆窄位上落，收市回吐13點，摩根大通飆1.8%，美國運通揚1%，局限了道指跌幅。

李克強:積極財政政策要更加積極

總理李克強周一主持國務院常務會議，要求保持宏觀政策穩定，積極財政政策要更加積極。

外圍焦點簡訊

￭ 全國房地產商協會：6月美國二手樓銷售挫0.6%，數據遜預期

￭ 美國10年期債息升至6周高位，報2.963厘，升6.8個基點

￭ ICE美滙指數先跌後升，尾段漲0.26%，報94.63

￭ 紐約8月期金收市跌5.5美元或0.5%，報每盎斯1225.60美元

￭ 紐約期油曾升穿69美元，收市跌0.5%，報每桶67.89元；布蘭特期油跌1美仙

￭ 亞馬遜再遭特朗普批評佔納稅人便宜，股價曾挫2.4%，收市只跌0.6%

￭ 特斯拉據報要求部分供應商就過往開支作回撥，引起外界關注其現金流；公司確認曾與少數供應商討論降低原材料價格

￭ 孩之寶(Hasbro)第二季純利按年跌11%，每股盈利與收入都勝市場預期

￭ 歐洲Stoxx 600指數收報384.88點，跌0.19%；英、法國股市下滑0.3%或以上

￭ 中證監副主席方星海：抓緊恢復股指期貨常態化

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.8056元，較上周五紐約尾盤跌272點子

￭ 阿里巴巴旗下飛豬推出日本「九州專線」，十‧一國慶假期可使用服務

￭ 阿里巴巴據報參與人工智能初創企業曠視科技逾6億美元的融資

【新股追蹤】希望教育招股 3878元入場

希望教育(01765)周二起招股，發行16.67億股，其中一成在港公開發售，集資最多32.01億元，入場費3878.7元。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28360點，較恒指香港收市高103點

￭ 夜期收報28255點，升46點，較昨日恒指收市低水1點

￭ 中國華融(02799)據報試圖抽回部分貸款及投資，以改善現金流

￭ 中煤能源(01898)預期中期盈利按年增50.34%至70.98%

￭ 安東油田服務(03337)預期中期利潤按年增5至8倍

￭ 重慶鋼鐵(01053)預期上半年盈利7.6億人民幣

￭ 恒大(03333)以每股19.88元至21.3元，回購585萬股，作價1.2億

￭ 新地(00016)元朗Grand YOHO周一再標售2伙，實用呎價2.1萬元

￭ 丘鈦(01478)：3D結構光模組和屏下指紋識別模組新產品已量產銷售

￭ 華電國際(01071)上半年累計發電量按年增約8.18%

￭ 香港6月整體消費物價按年升2.4%，較5月高