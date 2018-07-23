國際財經

美國總統特朗普再次攻擊亞馬遜，拖低科技股，加上貿易戰憂慮仍困擾市場，美股昨晚輕微低開，但日本央行傳「收水」的消息帶動美國債息抽升，利好標普金融股指數漲1.3%，抵消了亞馬遜的影響，投資者亦憧憬大型科技股將公布的業績表現亮麗，美股標指及納指最終雙雙高收，道指則反覆輕微回吐。美息上升，令美元回落後反彈。

特朗普開火 亞馬遜下滑

道指曾跌74點，收市微挫13點，3M跌1.5%，是表現最差成分股，但摩根大通飆1.8%，美國運通揚1%，限制道指跌幅；納指和標指先跌後回升，納指收市漲0.28%；標指則微升0.18%，報2806點。老闆是亞馬遜創辦人的《華盛頓郵報》稱，特朗普對北韓問題的進展不高興，結果惹來特朗普批評是假新聞，又指「亞馬遜華盛頓郵報」瘋狂地針對他。亞馬遜曾挫2.4%，收市只跌0.6%。微軟創新高，上揚1.6%。

美元在亞洲市延續上周五的弱勢，繼續受到特朗普不滿美元太強的言論拖累，但美市期間回勇，主因美國國債孳息全面向上，其中10年債息升至6周高位，報2.963厘，升6.8個基點。

美債息創6周高 美元轉強

美股收市時美滙指數倒升0.26%，報94.63；美元兌歐羅升0.23%，報1.1695美元，兌日圓的跌幅收窄至0.07%，報111.35日圓。紐約8月期金收市跌5.5美元或0.5%，報每盎斯1225.60美元。

伊朗與美國緊張局勢惡化，加上英國北海三個石油及天然氣平台有工人罷工，刺激油價早段上揚，紐約期油曾升穿69美元，但收市倒跌0.5%，報67.89元；布蘭特期油微跌1美仙，收報73.06美元，高位曾見74.50美元。

全國房地產商協會（NAR）最新數字顯示，美國二手樓銷售連續3個月下跌，6月挫0.6%，以年率計跌至538萬家，較市場估計為差，因為供應短缺令樓價升至歷史高位，導致潛在買家卻步。6月樓價中位數按年升5.2%，至27.69萬美元（約216萬港元），創新高。