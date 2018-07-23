國際財經

中美貿易戰暫時難解，加上美國總統特朗普對伊朗發出強硬言論，地緣政治局勢的風險持續高企，利淡華爾街投資氣氛，美股三大指數周一早段齊受壓。不過投資者逐漸消化利淡因素，在銀行股顯著上升，以及微軟再創新高利好下，道指及標指中段反覆回升，納指亦先跌後漲。

截至本港時間凌晨約零時53分，道指報25075點，上揚17點或0.07%，即市最高暫時見25078點。摩根大通飆2.6%，暫時是表現最佳成分股；高盛、美國運通都漲超過1%。特朗普較早時在Twitter發帖文，警告伊朗總統魯哈尼絕不能威脅美國，否則將會嚐到「史上少有人能承受得起」的後果，消息一度推跌道指至24983點。

標普500指數最新報2807點，反彈5點或0.21%；納指報7837點，攀升17點或0.22%。微軟爬升1.4%，報107.78美元，盤中曾連續兩個交易日創即市新高見107.96美元；谷歌母公司Alphabet彈升1.0%，Facebook揚逾0.6%，蘋果、Netflix則偏軟。

美國和歐羅區未來幾日出爐的經濟增長數據，將進一步突顯兩者之間不斷擴大的差距，而貨幣政策將繼續走向不同的方向；其中，美國第二季經濟可能大幅增長，因為外貿和消費穩健，但歐羅區的復甦勢頭可能進一步喪失動能。

分析預期，美國增長數據應足夠強勁，使聯儲局九月作出加息決定變得相對容易，並保持於今年12月再加息一次的軌道上。雖然企業獲利強勁，市場將暫時忽略美國總統特朗普的貿易談判和執政風格，但要更加警惕貿易風險，認為包括上行和下行風險在內的整體風險依然高企。

歐洲央行(ECB)周四將召開會議，歐央行上次會議承諾維持利率不變至少貫穿2019年夏季。因此，那些尋找進一步指引的人，對歐央行最新會議將有濃厚興趣。

第二季企業財報季從周一開始將進入密集發布期，康寧公司(Corning)、美國福特汽車(Ford)、3M和波音(Boeing)等公司的財報將陸續公布。Google母公司Alphabet將在周一收市後發布財報。分析師擔心，歐盟對其的57.7億美元罰款將對其業績造成巨大衝擊。

個股方面，電動車生產商特斯拉(Tesla)要求部分供應商就該車廠之前的開支回撥部分現金，引發外界對該車廠現金水平的憂慮，Tesla股價暫挫近4%。孩之寶上季純利按年跌10.96%，但仍遠勝預期，股價升逾13%。