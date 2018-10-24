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美國總統特朗普連續兩天炮轟聯儲局的加息政策令美元轉強，從而削弱美國競爭優勢。美滙指數應聲下挫，並於50天移動平均線(約94.3)爭持；美元表現牽動環球金融市場投資情緒，主宰新興市場資金流向，對貿易戰亦有決定性影響。

歷來美國總統少見公然「出口術」干預滙價，但特朗普則毫不顧忌。他尚未正式上任時，已強調喜歡不太強的美元。特朗普當選後美元曾有一段短期升浪，他去年1月入主白宮後美滙指數開始走下坡，由103水平輾轉回落至今年初低見88，累積跌幅近一成半。附【右圖】所見，特朗普於去年4月批評美元太強，美滙指數即失守50天線，其後調整近10%。如今特朗普再斥強美元不利美國經濟，並把矛頭指向聯儲局，美滙指數能否保持剛從谷底復甦的強勢，還看聯儲局如何回應。

上周五特朗普在Twitter貼文批評後，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德表明，總統的言論不會影響貨幣政策決定。摩通首席美國經濟師弗羅利也認為，特朗普此舉將適得其反，聯儲局會更趨鷹派，以證明沒有向總統屈服。

若沒滲入政治壓力，聯儲局只會把經濟表現作為利率政策方向的考慮因素。本周五美國將公布第二季經濟增長初值，據彭博調查，按季增幅(年率)預測中位數為4.3%，創2014年第三季以來新高。此外，市場對通脹預期的10年期打和利率(Breakeven Rate)今年一直企穩2%，反映通脹預期升溫，顯示聯儲局無理由放慢加息步伐。從利率期貨市場數據可見，聯儲局今年內很大機會再加息兩次，即9月和12月各上調聯邦基金利率0.25厘。

經濟續強、加息、減稅是推升美元的三大因素。特朗普有意推行「稅改2.0」，措施包括家庭和個人的永久減稅方案、美國企業稅率由21%再下調1個百分點等，有望吸引資金持續回流。換言之，特朗普對強美元縱有不滿，或許只令美滙短暫轉弱，不致徹底扭轉強勢。

美滙指數於4月重拾升浪，突破50天線後最多錄得6.4%的進賬，但在6月已見進入橫行局面；7月至今兩度下試50天線，是次能否守穩，相信很快就有分曉。參考美滙指數去年兩次真正跌穿50天線(即不計失守後短期內重返其上)後，最大累積跌幅分別達9.6%和5.9%，如果今次確認跌穿，美元有機會陷入中期調整。

自美滙指數今年4月20日升越50天線以來，離岸人民幣兌美元貶值逾7%，追平了摩根大通新興市場貨幣指數的跌幅(7.34%)。對於新興市場來說，當然期望美元走弱，紓緩走資壓力；但若美滙指數能守穩50天線，甚至整固過後再爆上，恐怕亞洲新興貨幣將難逃急挫。

信報投資研究部

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