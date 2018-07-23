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今日 20:38 中國財經 國際財經

阿里飛豬夥九州JR推專線

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阿里巴巴與日本九州旅客鐵道公司達成戰略合作。阿里旗下旅行平台飛豬推出全新路線「九州專線」，計劃今年十‧一國慶假期可讓首批出行的消費者體驗與眾不同的火車之旅。

飛豬度假事業部副總經理鄭雲鵬表示，內地十‧一國慶長假期間，飛豬將啟動「九州專線」，為會員特別安排行駛路線。同時，用戶在飛豬上訂購JR周遊券可享獨家優惠。

飛豬的「九州專線」是歷時5日的九州列車之旅，由4輛不同特色的列車貫穿起來，包括九州新幹線、「阿蘇男孩」列車、「ARU列車」及「由布院之森」列車。

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