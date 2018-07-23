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今日 15:50 國際財經

觀望貿戰季績 歐股早段下滑

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中美貿易戰有進一步升溫跡象，投資者擔心戰線可能由關稅拉闊至貨幣層面，同時觀望本周有差不多180家標指成分企業公布業績，而周一「打頭陣」的是科技巨擘谷歌母公司Alphabet，市場入市氣氛淡薄，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時50分，英國富時100指數報7630點，跌48點或0.63%；德國DAX指數延續上周五挫近1%的跌勢，現報12528點，跌33點或0.27%；法國CAC 40指數報5372點，跌26點或0.48%；意大利富時MIB指數報21629點，挫164點或0.76%。

道指期貨暫報25003點，跌27點。

美國總統特朗普早前再向聯儲局開炮，批評加息和美元上漲削弱美國競爭力，又指摘中歐等貿易夥伴操縱貨幣及壓低利率，並揚言準備向超過5000億美元的所有中國進口貨品徵關稅。內地《人民日報》其後發表評論文章指，挑起中美貿易戰，美國必將自食惡果。市場擔心貿易糾紛將不斷擴大。

貿易戰升溫可能影響全球油市供求，油價個別發展，紐約原油期貨上日漲逾1%後，從一周的高位回落，現時每桶報68.21美元，跌0.05美元或0.07%；倫敦布蘭特期油報73.17美元，升0.1美元或0.14%。

美國今日稍後將公布6月成屋銷售數據，市場預期按年上升2萬戶至545萬戶。

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