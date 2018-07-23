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路透引述消息人士透露，沙地阿拉伯國營石油巨擘沙地阿美(Saudi Aramco)計劃購買石化生產商沙地基礎工業公司(SABIC)的控股權，有可能吸納由沙地主權財富基金所持有的全部70%股權。

消息人士稱，沙特阿美最初的想法是購買沙地公共投資基金(PIF)擁有的全部SABIC股權，但如果不成功，沙地阿美有可能最終購買SABIC超過50%的股權，成為SABIC的大股東。

他們並稱，由於相關磋商仍在非常初級的階段，目前尚未就股權規模做出最終決定。

沙地阿美對消息不予置評。