國際財經

美股上周五晚窄幅偏軟，道指跌6點或0.03%，報25058點；納指跌0.07%；標普500指數升0.09%。亞太股市今早普遍受壓。

日本日經225指數最新挫290點或1.28%，報22407。路透日前引述消息人士報道，由於通脹長期低迷，日本央行正積極討論，可能修改利率目標或購買資產計劃。

南韓首爾KOSPI指數最新跌8點或0.37%，報2280點。

澳洲悉尼普通股指數最新跌53點或0.84%，報6323。紐西蘭NZX50指數最新報8896點，跌59點或0.66%。