國際財經

德國智庫機構IMK估計，美國總統特朗普的關稅措施，可能導致德國今年最多蒙受200億歐羅(1840億港元)經濟損失。

美國在6月1日起，對歐盟鋼鋁進口貨實施關稅，並且威脅對歐盟進口車徵收關稅。

IMK總監Gustav Horn指出，美國關稅政策可能導致德國今年經濟最多損失200億歐羅。如果沒有特朗普關稅政策，德國今年出口情況將更佳。

他相信，如果貿易爭拗升級，德國出口與本土投資將蒙受進一步打擊。

德國另一商會DIHK主管在上周五表示，美國關稅政策可能導致經濟損失60億歐羅。