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今日 09:44 國際財經

努欽:特朗普批評聯儲加息 非試圖施壓

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美國財長努欽表示，總統特朗普早前批評聯邦儲備局的加息決定，並非試圖要向聯儲局施壓，亦並非試圖要影響外滙市場。

努欽在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯出席G20財長與央行行長會議期間稱，與特朗普討論過，特朗普說自己的目的，並非要以任何手段向聯儲局施壓。

努欽指，他與特朗普皆全面支持聯儲局的獨立性。

特朗普早前指，聯儲局正在加息，美元持續走強，削弱美國競爭優勢。

外界認為，特朗普打破多年來美國總統基於尊重聯儲局的獨立性，避免直接評論美元或貨幣政策的傳統。

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