國際財經

美國多間大型企業發起自救行動，試圖向美國總統特朗普施壓，游說華府撤回開徵關稅措施。

環球貿易戰惡化的風險升溫，特朗普稱已準備好對逾5000億美元(約3.9萬億港元)中國進口產品徵收關稅，又批評中國及歐盟操控貨幣滙價貶值。

外電報道，全球最大電子商貿平台亞馬遜，計劃召集業界發動廣告攻勢。

報道又稱，豐田北美總部亦會安排員工到國會山莊遊行，該公司與通用汽車(GM)的高層亦將分別與國會議員會面，表達對開徵關稅的憂慮，以及陳述有可能帶來的負面影響，希望令特朗普收回成命。