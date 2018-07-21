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日本央行傳考慮調整寬鬆政策

據路透引述消息人士報道，由於通脹長期低迷，日本央行正積極討論，可能修改利率目標或購買資產計劃。

特朗普:準備好對5050億美元中國貨徵關稅

美國總統特朗普接受CNBC訪問時指，已準備好對5050億美元的中國商品徵收關稅，若有需要，他願意對每一件進口美國的中國商品徵稅。

特朗普四面開炮 美滙挫美股反覆低收

特朗普揚言向超過5000億美元的所有中國進口貨品徵關稅，令市場擔心貿易糾紛不斷擴大，美股三大指數反覆窄幅低收，道指開市初段跌78點，但中段最多倒升59點，收市回落6點或0.03%，報25058點；標指微跌0.09%；納指回吐0.07%。微軟業績強勁，股價高收1.79%創新高；貿易敏感股Caterpillar下滑1.86%，IBM挫1.94%。

外圍焦點簡訊

￭ 特朗普再度抨擊聯儲局加息，以及強美元損害美國經濟。聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德認為，特朗普的言論不會影響聯儲局的貨幣政策決定

￭ 美國財長努欽警告，人民幣疲弱或被納入貨幣操控討論範圍

￭ 美元兌日圓跌穿112水平，尾段報111.49日圓，跌0.86%；美元兌歐羅挫0.69%，報1.1724美元；美滙指數挫0.77%，報94.43

￭ 紐約期金收市升7.1美元或0.6%，報每盎斯1231.10美元

￭ 紐約期油收市升1美元或1.4%，報每桶70.46美元

￭ 德國財長肖爾茨：周末在布宜諾斯艾利斯舉行的G20財長及央行行長會議，料難化解貿易爭端

￭ 投資者憂慮歐盟與美國的汽車貿易爭端升溫，歐洲Stoxx 600指數收市回吐0.15%，德國DAX指數下滑0.98%

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7784元，較周四紐約尾市漲129點子

銀保監擬對理財業務提10項監管要求

人民銀行會同銀保監及證監會發布通知，進一步明確資產管理業務新規。銀保監對商業銀行理財業務提出10項監管要求，包括實行分類管理、區分公募和私募理財產品。

中美貿戰 陳茂波:未對港貨幣市場構重大影響

財政司司長陳茂波表示，香港的貨幣市場並未因中美貿易關係緊張，而受到任何重大影響。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28398點，較恒指香港收市高174點

￭ 夜市期指收報28304點，升80點，較昨日恒指收市高水80點

￭ 招商局港口(00144)初步預料中期盈利按年升超過50%

￭ 中煤能源(01898)預料中期盈利按年增38.16%至53.51%

￭ 中國太平(00966)預期中期盈利按年增1.2倍

￭ 海通證券(06837)業績快報：中期盈利30.32億元人民幣，按年跌24.64%

￭ 紫金礦業(02899)業績快報：上半年盈利25.23億元人民幣，按年增67.6%

￭ 太古(00019)發盈警，預期上半年基本溢利受重大不利影響

￭ 恒大(03333)以每股19.26元至20.1元，回購175萬股，作價3453.93萬元

￭ 銘源醫療(00233)：廉署18日於該公司辦公室執行一搜查及檢取手令，帶走公司若干文件