國際財經

美國總統特朗普連續第二日向聯儲局開炮，在Twitter發帖文批評加息和美元上漲削弱美國競爭力，又指摘中歐等貿易夥伴操縱貨幣及壓低利率，並在電視訪問中揚言準備向超過5000億美元的所有中國進口貨品徵關稅，令市場擔心貿易糾紛不斷擴大，美元應聲下挫。

不過，特朗普最新言論似乎未有對美股造成太大困擾，道指開市初段跌78點，但中段最多倒升59點，收市反覆回落6點或0.03%，報25058點，貿易敏感股Caterpillar下滑1.86%，IBM挫1.94%；標指亦窄幅上落，收市微跌0.09%。微軟業績強勁，股價高收1.79%創新高，但科技股普遍回軟，納指收市仍回吐0.07%，早段一度上揚0.44%。

本周累計，道指仍反彈0.2%，標指及納指都持平。

美滙震散 兌日圓穿112

相反，特朗普的講話明顯拖低滙市，美元顯著下跌，尤其兌日圓很快跌穿112水平，尾段報111.49日圓，跌0.86%，每百日圓兌港元重上七算，至7.04港元左右；美元兌歐羅挫0.69%，報1.1724美元；美滙指數亦跌0.77%，報94.43。

歐羅上揚推低歐股，主要市場中，以德股最受影響，下挫近1%。日股低收0.29%，其他亞股普遍上升。

美元回落有利商品，紐約期金收市升7.1美元或0.6%，報每盎斯1231.10美元，本周累計跌0.8%，為連續第二周下滑。油價同樣轉強，紐約期油收市升1美元或1.4%，報每桶70.46美元，為一周高位，本周累計仍跌0.8%；成為現貨月份合約的9月期油升2美仙，報68.26美元。

特朗普周五在Twitter發出對聯儲局的批評後，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德同日回應記者提問時表示，特朗普的言論不會影響聯儲局的貨幣政策決定。摩通首席美國經濟師弗羅利認為，特朗普的做法適得其反，聯儲局將因而更趨鷹派，以證明沒有向總統屈服。前財長薩默斯和彼得森國際經濟研究所所長波森也有同樣看法。