國際財經

中美貿易戰再次成為市場焦點，但美股早段個別發展。

截至本港時間晚上約9時52分，道指報25028點，跌35點或0.14%；標普500指數報2802點，跌1點或0.06%；納指報7840點，升15點或0.2%。

美國總統特朗普接受CNBC訪問時指，已準備好對5050億美元的中國商品徵收關稅，若有需要，他願意對每一件進口美國的中國商品徵稅。

油價方面，紐約原油期貨現時每桶報69.74美元，升0.28美元或0.4%；倫敦布蘭特期油報73.11美元，升0.53美元或0.73%。