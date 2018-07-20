國際財經

據共同社報道，日本參院全體會議上，表決通過包含賭場的綜合度假區(IR)建設法案，正式成為法律。首間賭場綜合度假區預計會在2020年代中期開業，預計全國最多興建3間。

日本政府將會增設賭場管理委員會，負責監管賭場營運商及取消牌照等行政處分事宜。

政府將根據希望引進IR的都道府縣，以及政令指定城市提交的計劃書，對經濟效益等進行評估後選出，目前已有北海道、大阪、和歌山、長崎4個道府縣等在推進引進工作。

另外，按照法案，日本與現居日本外國人將會徵收6000日圓入場費，同時限制日本人進入賭場次數。