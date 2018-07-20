國際財經

周四(7月19日)公布的美國上周首次申領失業救濟人數增加20.7萬，遠低於市場預期增加22萬，創1969年12月初以來的最低水平，首次申領失業救濟人數四周均值亦下降2750人至22.05萬人，良好經濟數據令本已強勢的美滙指數進一步攀升至1年高位95.64，倫敦金受此拖累跌至日內低位1211.3美元，刷新自2017年7月11日以來逾1年新低。

令人意外的是，其後美國總統特朗普(Donald Trump)在接受CNBC採訪時稱，自己並沒有為聯儲局加息而感到「激動」，認為聯儲局加息可能干擾美國經濟復甦，在歐洲、日本央行保持貨幣寬鬆政策時，加息可能會讓美國處於「劣勢」，特朗普「越界」言論令美滙指數迅速回落，黃金更是自低位大幅反彈近20美元至日內高位1229.5美元。

值得一提的是，黃金昨日觸及1年低位1211.3美元，較今年1月25日高位1365.9元已大幅下跌逾150美元(跌幅為11.3%)，加上日線圖的相對強弱指標(RSI)已跌至超賣區，金價後市的下跌空間可能已十分有限。

與此同時，全球貿易戰並無降溫跡象，歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)將於下周三(7月25日)訪問美國，有消息稱在容克下周會見特朗普之前，歐盟正在準備一份新的對美國商品報復清單，作為下周未能說服特朗普不要提高汽車關稅的反制預案，若美國堅持對歐洲汽車出口徵收關稅，該措施將立即執行。

另一方面，周四(7月19日)全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust的持倉較上日增加4.12噸至798.13噸，黃金持倉量有所回升，加之世界黃金協會在其最新報告中表示，黃金最近的回調是對消費者需求的支撐，一眾利好因素令投資者預期黃金短期內有望重拾升勢。

今天倫敦金回落至時段低位1215.7美元後再度反彈收復1220美元，顯示下方支持較為強勁，加之周四日線蠟燭圖收較長下影線，技術上有利於倫敦金形成反彈走勢。若短期內倫敦金突破1230美元，後市有望進一步上探1238美元甚至1245美元水平。但若金價無法突破1230美元區域阻力，則仍需小心後市回落考驗1210美元甚至1200美元關口。

策略方面，我們根據7月16日策略已於1238美元買入倫敦金(上望1258美元，跌穿1234美元止損)並於1234美元止損平倉，虧損4美元。短期內若倫敦金回落至1214-1215美元區域支持，我們將買入倫敦金，上望1230美元，跌穿1209美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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