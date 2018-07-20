國際財經

環球貿易風險持續升溫，美國總統特朗普表示，已準備好對5050億美元中國進口產品徵收關稅，中美貿易衝突恐升級，歐洲股市中段下跌。

截至本港時間晚上7時10分，英國富時100指數報7670點，跌13點或0.18%；德國DAX指數報12641點，跌44點或0.40%；法國CAC 40指數報5387點，跌29點或0.54%；意大利富時MIB指數報21735點，跌159點或0.73%。

道指期貨暫報24951點，跌108點。

美國總統特朗普接受CNBC訪問時指，已準備好對5050億美元的中國商品徵收關稅，若有需要，他願意對每一件進口美國的中國商品徵稅。

特朗普強調，徵稅是為了國家「做正確的事」，又指美國在很多方面都「被利用」。

美國國會計劃加強限制中國等外來投資，最快本月底完成立法。內容包括授予財政部管轄跨部門的CFIUS更大權力，同時亦會加強出口管制程序。而商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，在今年稍早對進口金屬實施關稅措施後，美國政府仍在分析是否需要以國家安全為由，徵收汽車和汽車零部件進口關稅，但目前談論推進徵收高達25%關稅的計劃，還為時尚早。

至於歐盟據報正準備一份新的對美國商品報復清單，以應對與美國總統特朗普對話時，未能說服他放棄向歐洲汽車徵收關稅。德國工商聯會(DIHK)主席Eric Schweitzer表示，若美國對進口汽車加徵關稅，將使德國每年的經濟產出減少約60億歐羅(約548億港元)。

油價則上揚，紐約原油期貨現時每桶報69.79美元，漲0.21美元或0.3%；倫敦布蘭特期油報72.88美元，升0.3美元或0.41%。