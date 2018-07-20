國際財經

環球貿易風險依然高企，市場關注美國國會計劃加強限制中國等外來投資，以及實施汽車關稅的可能性，投資者抱持審慎態度，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間下午6時18分，英國富時100指數報7702點，升18點或0.24%；德國DAX指數報12697點，升11點或0.09%；法國CAC 40指數報5420點，升3點或0.06%；意大利富時MIB指數報21817點，跌67點或0.31%。

道指期貨暫報25033點，跌26點。

國際貨幣基金組織(IMF)警告，如果英國在沒有自由貿易協議下「脫歐」，歐盟將損失約2500億美元(約1.95萬億港元)的經濟產出；逾100萬份職位會受影響，佔歐盟區內勞工總數0.7%。

貿易方面，美國國會計劃加強限制中國等外來投資，最快本月底完成立法。內容包括授予財政部管轄跨部門的CFIUS更大權力，同時亦會加強出口管制程序。而商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，在今年稍早對進口金屬實施關稅措施後，美國政府仍在分析是否需要以國家安全為由，徵收汽車和汽車零部件進口關稅，但目前談論推進徵收高達25%關稅的計劃，還為時尚早。

至於歐盟據報正準備一份新的對美國商品報復清單，以應對與美國總統特朗普對話時，未能說服他放棄向歐洲汽車徵收關稅。德國工商聯會(DIHK)主席Eric Schweitzer表示，若美國對進口汽車加徵關稅，將使德國每年的經濟產出減少約60億歐羅(約548億港元)。

另外，摩根大通資產管理團隊指出，雖然美國股市漲勢可能減弱，但美股長達9年的牛市還有更大運行空間，料還將持續兩年半。

沙地下月將減少石油出口量，平均每日削減10萬桶，以回應關於供應過剩關注。油價走高，紐約原油期貨現時每桶報70.24美元，漲0.78美元或1.12%；倫敦布蘭特期油報73.15美元，升0.57美元或0.79%。