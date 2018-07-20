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港股今日上演兩萬八攻防戰！恒指高開後跟人民幣跳水，一度插265點，但午後A股回勇領港股拗腰回升，最終漲213點收市，兩萬八失而復得，成交終於重越一千億元。

正所謂升市莫估頂，跌市莫估底，以市盈率計，恒指現處11.2倍，比1973至2018年平均14.3倍低，但稍高於-1標準差10.2倍。恒指目前估值偏平，或吸引投資者今日在兩萬八下入市博反彈的原因。

中港股市急彈，但仍未走出ICU。跳出香港搜股，環球仍有不少強勢板塊，例如今年相當火熱的MLCC股，在環球大跌市中保持強勢。MLCC為電子產品基礎元件，以iPhone使用MLCC電容為例，隨著性能提升，MLCC在iPhone上的數目亦大增，由iPhone 6S只有500夥，大幅升至iPhone X的1100顆。此外，5G在2G至4G基礎上需新增大量新頻段，估計每部智能手機MLCC用量亦需提升逾八成，由現時4G手機300至500顆，提升至550至900顆。

MLCC需求另一個爆發點為汽車電子，一輛Tesla Model 3及Model X共需要9200及超過一萬夥MLCC，隨着著汽車電子化提升，加上未來新能源車滲透率加快(由2017年的1%升至2020年5%)，市場研究機構料整個MLCC需求量會由2017年的4萬億顆，預計升2020年至4.85萬億顆，市場規模則從100億美元升至115億美元。

MLCC高端廠主要由日韓主導，當中包括日本村田、太陽誘電、TDK、韓國三星(SEMCO)，上述股份在全球大跌市中仍保持完整上升軌，主要由於市場缺貨，日系MLCC大廠早前通知客戶即將加價，漲幅最低30%至50%，最高甚至大升五倍，令MLCC股極速走紅。

至於美股中，投資者可留意MLCC一線梯隊的基美(KEMET，上市代號KEM)，基美截至2018年3月底止全年稅前盈利大升1.1倍至1.43億美元，市場估計今年首季稅前盈利可按年升13.6%，現時村田、太陽誘電、TDK及三星預測市盈率約17至21倍，按基美現預測市盈率約15倍，未來仍有一定水位。

入市策略方面，基美早前跟MLCC廠商加價消息而升穿27美元，保力加通道亦大幅擴大，惟RSI超買，建議待回落至10天線(現處28.5美元)吸納，中線上望35美元，折合預測18倍市盈率，失守20天線(26.72美元)離場。

編按: 作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文。

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