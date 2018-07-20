國際財經

美國對2000億美元的中國商品新一輪關稅，或打擊到Apple Watch、健康追蹤設備等中國製的消費科技商品。

關稅清單正在諮詢公眾意見，若今年秋季生效，則蘋果、Fitbit和Sonos的產品，可能面臨10%的關稅。

列入海關徵稅清單的產品，包括Apple Watch、Fitbit智能手環Charge、Charge HR、智能手錶Surge，以及Sonos的Play:3、Play:5和SUB喇叭等。

Sonos早前曾表示，加徵關稅及報復性貿易措施，或迫使公司提高產品價格，有可能打擊銷售。