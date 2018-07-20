美國電動車生產商特斯拉(Tesla)旗下平價Model 3車款稍早前傳出爆發退訂潮，該公司已予以否認。
券商Needham分析師Rajvindra Gill發表投資報告稱，Model 3交車等候時間過長、美國政府稅務優惠到期、Model 3最基本的3.5萬美元車款尚未出貨，均使預購車主紛紛打退堂鼓，估計約有25%的Model 3訂單遭到取消。
該行指出，2017年8月，特斯拉稱退訂率為12%，認為約一年後退訂率將會翻一番。
受消息影響，隔晚特斯拉股價早段一度挫3%，收市跌逾1%。
今日 12:34 國際財經
美國電動車生產商特斯拉(Tesla)旗下平價Model 3車款稍早前傳出爆發退訂潮，該公司已予以否認。
券商Needham分析師Rajvindra Gill發表投資報告稱，Model 3交車等候時間過長、美國政府稅務優惠到期、Model 3最基本的3.5萬美元車款尚未出貨，均使預購車主紛紛打退堂鼓，估計約有25%的Model 3訂單遭到取消。
該行指出，2017年8月，特斯拉稱退訂率為12%，認為約一年後退訂率將會翻一番。
受消息影響，隔晚特斯拉股價早段一度挫3%，收市跌逾1%。
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