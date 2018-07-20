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今日 10:58 國際財經

Tesla電池原料供應遭美制裁影響

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美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)最大電池供應商的松下(Panasonic)，因美國制裁問題，電池原料鈷的供應受影響。

路透引述消息人士報道，松下生產Tesla電池的原料鈷，是由加拿大供應商Sherritt International在古巴採購的，由於因美國制裁古巴，因此鈷的供應受到影響。

松下表示，暫時無法確定加拿大供應商在古巴採購的鈷的數量是多少，公司現已暫停與該供應商合作。

松下指出，曾使用加拿大供應商提供的鈷，用於生產Model S和Model X中使用的電池。

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