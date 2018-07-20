國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)警告，如果英國在沒有自由貿易協議下「脫歐」，歐盟將損失約2500億美元(約1.95萬億港元)的經濟產出。

IMF指出，由於歐羅區和英國經濟深度融合，「脫歐」肯定是一個雙輸局面。歐盟料將面臨經濟總量1.5%的經濟損失，相當於2500億美元；逾100萬份職位會受影響，佔歐盟區內勞工總數0.7%。

當中，由於與英國經貿關係緊密，愛爾蘭將最受衝擊，然後是荷蘭、比利時和盧森堡等，而影響可能至少需要5至10年的時間才會全部顯現。