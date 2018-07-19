國際財經

特朗普遷怒聯儲局 責加息妨礙經濟復甦

美國總統特朗普罕有批評聯邦儲備局，叱責局方的加息行動破壞經濟復甦，強美元亦令到美國處於劣勢。

微軟上季純利勝預期 雲服務表現佳

微軟公布，第四季純利按年升9.9%。每股經調整盈利為1.13美元，優於分析員預期的1.08美元。期內收入升17.5%，優於預期。

特朗普不忿加息累美滙 道指低收134點

投資者焦點重回貿易戰升溫，加上多間企業業績或前景預測欠佳，美股道指「五連升」後斷纜，盤中最多挫146點，收市仍跌134點或0.53%，報25064點；標指挫0.40%；納指則回軟0.37%。道指成分股IBM上季業績勝預期，股價收漲3.2%；美鋁降今年盈測，股價瀉13.3%；美國運通和eBay業績皆令人失望，股價分別挫2.7%及10.1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上周首次申領失業救濟人數為20.7萬人，按周減少8000人，數據勝預期

￭ 美國6月領先經濟指數加快至升0.5%，升幅勝預期

￭ 特朗普抨擊聯儲局加息的言論曝光後，離岸人民幣兌美元(CNH)曾反彈377點子，最高觸及6.7641元；本港凌晨4時29分，CNH回落至6.7892元。

￭ ICE美滙指數早段曾升逾0.5%至95.65，特朗普批評加息後，一度倒跌約0.16%至94.93，美股收市時報95.22，僅升0.14%

￭ 紐約8月期金全日低位見每盎斯1210.70美元，收市跌0.3%，報1224美元，是一年來最低

￭ 紐約8月期油先低後高，低位曾跌至每桶67.80美元，收市倒升1%，報69.46美元；布蘭特9月期油收市跌0.4%

￭ 特朗普抨擊歐盟向谷歌開出巨額罰單，是佔美國便宜

￭ 美國Comcast棄購21世紀霍士娛樂資產，專注競逐歐洲天空電視

￭ 谷歌(Google)傳研究名為Fuchsia的新一代手機操作系統

￭ 歐盟傳準備新關稅報復清單，應對特朗普汽車貿易談判

￭ 歐洲Stoxx 600指數收報386.18點，下滑0.23%，礦業股拖累；德國DAX指數跌0.62%

￭ 白宮：特朗普邀普京訪華府

￭ 習近平當地周四傍晚抵達阿布扎比，對阿聯酋國事訪問

￭ 路透消息：安邦保險尋求售約100億美元海外房地產

￭ 本港上午4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7913元，較周三紐約尾盤跌455點

比亞迪55億人幣奪兩電動車項目

比亞迪(01211)公布，旗下附屬中標兩項純電動商用車項目，中標價合共55.21億元人民幣。

【新股追蹤】易居暗盤價穿底 每手蝕156元

交易資料顯示，易居中國(02048)周五掛牌前夕暗盤價偏軟，收報13.86元，較招股價跌3.62%。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報27997點，較恒指香港收市低13點

￭ 夜期收報27927，跌112點，較昨日恒指收市低水84點

￭ 萬科企業(02202)公布，鉅盛華與前海人壽共減持萬科A股總股本5%

￭ 中國錢包(00802)擬下半年推加密貨幣支付平台

￭ 歌禮製藥(01672)周五起招股，入場費16161.23元

￭ 正八集團遞交主板上市申請

￭ 恒大(03333)以每股19.9元至20.2元，回購230萬股，涉4609.51萬元

￭ 新世界(00017)荃灣柏傲灣周四推最後6伙，頂層呎價折實31488元，創區內新高