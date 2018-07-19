國際財經

路透引述消息人士稱，全球紙業巨擘金百利克拉克(Kimberly-Clark)研究出售歐洲業務。

消息人士指出，金百利克拉克秘密接觸私募基金，探聽後者對業務的興趣。相關業務的估值估計達10億歐羅(93.5億港元)。

據悉，集團歐洲業務包括英國與愛爾蘭的Andrex品牌、奧地利與瑞士的Hakle品牌，以及比利時、意大利及西班牙的Scottex品牌，但未確定交易是否包括其他品牌，例如Kleenex與Cottonelle的代理業務。

金百利克拉克未有回應查詢。