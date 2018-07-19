國際財經

墨西哥外交部發表聲明，表示加拿大外長方慧蘭(Chrystia Freeland)在7月25日訪問該國時，將與候任總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)會面，討論北美自由貿易協定(NAFTA)議題。

根據聲明，方慧蘭還會與即將卸任總統湼托、外長與經濟部長等人會面。

美國與墨西哥將於7月26日在美國首都華盛頓重新展開雙邊貿易協定談判。美國總統特朗普早前表示，美國可能與墨西哥訂立雙邊貿易協議，然後再與加拿大討論另一項協議，他的言論令NAFTA前景變得不明朗。