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今日 02:58 國際財經

波音英國航展接單量再勝空巴

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英國Farnborough航展落幕，美國波音公司宣稱接獲528架飛機訂單；主要對手歐洲空中巴士則稱接獲431架飛機訂單。此舉意味與去年一樣，波音的訂單量在今次航展再度擊敗空巴。

不過，航空界分析員指出，兩間公司聲稱接到的逾900架飛機訂單，有400架的訂單是沒有公布買家名稱，情況並不尋常。

空巴指出，近期貿易爭端令到一些訂購者不欲公開身分。有業界認為，兩間飛機公司不願公開客戶身分，是擔心被發現人為地推高自己的訂單量。消息人士指出，部分訂單可能是航空公司不想確認。

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