國際財經

歐洲股市周四收市普遍受壓，反映泛歐表現的主要指數由一個月高位回落，Stoxx 600指數收報386.18點，下滑0.23%。

美元滙價呈強，以美元計價的金屬價格下滑，礦業股表現差拖累大市。

德國DAX指數收報12686點，跌0.62%或79點；法國CAC 40指數收報5417點，回落0.56%或30點；意大利富時MIB指數收報21885點，挫0.40%或86點；西班牙IBEX 35指數收報9721點，下跌0.33%或32點。英國富時100指數則反彈0.10%或7點，收報7683點。