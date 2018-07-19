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今日 23:05 國際財經

國際貿易摩擦不斷 美股持續跌勢

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美國總統特朗普透露即將舉行「重大會議」，但未有進一步披露詳情，市場憂慮全球貿易戰或進一步惡化，加上觀望微軟等企業季績，利淡投資氣氛，美股跌幅擴大。

截至本港時間晚上約11時04分，道指報25106點，跌92點或0.37%；標普500指數報2805點，跌9點或0.35%；納指報7832點，跌21點或0.28%。

企業財報繼續受到市場關注，Capital One Financial、微軟，以及Intuitive Surgical等將於收市後公布財報。儘管目前財報季仍在初期，但隨着愈來愈多企業公布業績，對美國業績期的預測將會不斷改善。迄今已公布業績的48家標普500指數成分股企業中，有87.5%的業績超過市場預期。

FXTM首席市場策略師Hussein Sayed表示，企業盈利增長預期高達22%，這明顯將成為8年以來最強勁的財報季。同時，開始看到從非周期性板塊轉向周期性板塊的板塊輪動，這是投資者風險偏好提高的一個明顯跡象。

不過，對於貿易戰潛在可能性的擔憂仍然籠罩市場，美國總統特朗普昨日表示，如果下周與歐盟官員的談判不能產生他認為公平的汽車貿易協議，就會對歐盟實行大規模報復行動，尤其是針對歐盟的汽車徵收關稅。另外，歐盟據報亦正準備一個美國商品新清單，作為施加保護措施的潛在目標，以備下周前往華盛頓的一個使團未能說服特朗普放棄對汽車加徵關稅。

值得留意的是，特朗普稍早在其社交媒體Twitter帖文，透露將於本港時間明日凌晨3時，在白宮召開重大工作會議，但未有透露是什麼重大工作。

歐股方面，英國富時100指數報7682點，升6點或0.08%；德國DAX指數報12673點，跌92點或0.73%；法國CAC 40指數報5416點，跌31點或0.57%；意大利富時MIB指數報21839點，跌132點或0.6%。

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