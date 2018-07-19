國際財經

周三(7月19日)公布的英國6月消費者物價指數(CPI)按年增長2.4%，差於預期按年增長2.6%，核心CPI按年增長1.9%，差於預期增長2.1%，創2017年3月以來的最低水平，而英國6月零售物價指數亦錄得按年增長3.4%，差於預期增長3.5%。英國總體通脹數據未如理想，令市場對英倫銀行8月加息的預期降溫(英國8月加息25個基點的概率降至69%)，英鎊/美元受此拖累自1.3096大幅下挫近90點至日內低位1.3009，刷新自2017年9月5日以來逾10個月新低。

今早英鎊/美元曾企圖反彈，但多次升至1.3080區域均受沽盤打壓回落，加上今日下午公布的英國6月零售銷售意外按月下跌0.5%，遠遜預期增長0.1%，英鎊/美元進一步跌穿1.3000，最低見1.2982。

值得一提的是，儘管英國首相文翠珊(Theresa May)的脫歐計劃於7月6日取得內閣共識，令市場對幾近停滯的脫歐進程重燃希望，英鎊因而一度走強，但文翠珊所屬保守黨內對於脫歐路線的分歧亦因此逐漸浮上台面，退歐大臣戴德偉(David Davis)及其下屬以及英國外相約翰遜(Boris Johnson)先後因不滿文翠珊退歐計劃相繼提出辭請。不僅如此，周二(7月17日)英國下議院對英國政府脫歐貿易立法的修正案投票顯示，英國政府以307票支持對301票反對的微弱優勢驚險過關，而周一(7月16日)文翠珊的另一項修正案也以三票的微弱優勢獲得通過，儘管兩次修正案最终均化險為夷，但文翠珊在議會中地位無疑已日益下降，若文翠珊無法在保守黨內部的脫歐派和留歐派人士之間找到合適的方案，其後的脫歐進程恐舉步維艱，而文翠珊政府的執政地位亦將受到威脅，屆時或將為英鎊/美元提供進一步下行動力。

技術分析方面，目前英鎊/美元仍維持於日線圖下降通道內運行，加上滙價已跌穿心理關口1.3000水平，後市或會沿著下降通道進一步下探1.2900甚至1.2800水平。除非美滙指數再度受阻於95.50水平大幅回落，否則短期內英鎊/美元反彈的機會就是入市沽空的良機。

策略方面，短期內若英鎊/美元反彈至1.3140-1.3150阻力區域，我們將沽出英鎊，下望1.2920，升穿1.3200止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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