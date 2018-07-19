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今日 17:00 國際財經

富豪汽車在美銷售XC 60生產線由中國轉至歐洲

吉利集團旗下的富豪汽車(Volvo)表示，正將供應給美國市場的XC 60 SUV(多用途車)產地，由中國轉移至歐洲，以避開美國對中國實施的新進口關稅。

富豪目前在瑞典生產的XC 60，是供應給歐洲客戶，而中國產出的則供應美國等其他市場。

富豪汽車行政總裁薩穆埃爾松(Hakan Samuelsson)表示，公司改由歐洲廠向美國供應XC 60，中國產出則供應其他市場，有關調整現已展開。

他又指，先前運往美國的中國製XC 60，將會重新配置到其他市場，有部分將轉向歐洲銷售。

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