國際財經

歐盟實施進口鋼材配額關稅，美國總統特朗普再次威脅向歐洲進口汽車徵收關稅，市場又關注科技巨頭微軟將公布季度業績，同時評估Alphabet旗下Google面臨歐盟43.4億歐羅罰款，可能對科技板塊造成的影響，多項不明朗因素主導下，投資者觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時34分，英國富時100指數報7680點，升4點或0.06%；德國DAX指數報12752點，跌13點或0.1%；法國CAC 40指數報5443點，跌3點或0.07%；意大利富時MIB指數報22035點，升63點或0.29%。

道指期貨暫報25149點，跌12點。

歐盟對部分進口鋼材實施配額限制，超過配額的部分要徵收25%關稅，稱實施配額限制是受美國對進口鋼鋁徵收關稅的措施影響，配額措施是為保護本土鋼鐵業，以免受進口鋼材大量輸入的打擊。

另外，美國商務部宣布，向相關企業、能源部、國會等作出諮詢後，決定調查進口的鈾礦石和相關產品，是否威脅國家安全，有可能對相關產品開徵關稅。同時，特朗普稱，如果下周和歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)的會議未能達成一些公平的貿易協議，美方將做出重大反擊，其中包括在汽車方面。

此外，歐盟委員會裁定，Google不當濫用其Android手機系統排擠對手，違反歐盟反壟斷法，判處43.4億歐羅(約398億港元)破全球紀錄的天價罰款。Google已表明會上訴。

美國原油庫存意外增加，油價經歷上日1%的升勢後，今日出現回吐。紐約原油期貨現時每桶報68.55美元，跌0.21美元或0.31%；倫敦布蘭特期油報72.54美元，跌0.36美元或0.49%。

英國今日稍後將公布6月零售銷售數據，市場預期按月和按年分別增長0.2%及3.5%，前值分別升1.3%及3.9%；美國上周首次申請失業救濟人數料增6000人至22萬人。