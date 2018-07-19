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今日 10:52 國際財經

亞開行維持亞洲發展中國家經濟增長預測

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亞洲開發銀行(ADB)指出，今明兩年亞洲發展中國家有望達到增長預期，但警告美國貿易保護主義措施加碼，以及中國等國的反制舉措將帶來明顯的下行風險。

亞開行公布新的亞洲發展展望，對區內今明兩年經濟增長預測保持在增長6%和5.9%不變。

亞開行最新預計，印尼今年增長5.2%，而非5.3%，同時上調對泰國的經濟增長預測，從增長4%上調至4.2%。

最新預測中考慮了本月15日開徵的關稅，並表示保護主義繼續升級的風險，可能損及消費者和企業信心，乃至亞洲發展中經濟體的增長前景。

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