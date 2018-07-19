訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:17 國際財經

特朗普再威脅向歐盟進口車徵關稅

放大圖片

美國總統特朗普再次威脅向歐洲進口汽車徵收關稅。

特朗普稱，歐盟有很多其他貿易壁壘，即使是醫療器材，都非常困難向對方出售。如果下周和歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)的會議未能達成一些公平的貿易協議，美方將做出重大反擊，其中包括在汽車方面。

容克下周三(25日)將拜訪白宮，商討包括外交和安全政策、反恐、能源安全以及經濟增長等一系列重要議題。

特朗普已數次威脅，倘若歐盟領袖未能和美國達成公平的協議，將在今年早些時候實施的鋼鋁關稅之外，額外實施汽車關稅。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。