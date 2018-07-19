國際財經

美國總統特朗普再次威脅向歐洲進口汽車徵收關稅。

特朗普稱，歐盟有很多其他貿易壁壘，即使是醫療器材，都非常困難向對方出售。如果下周和歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)的會議未能達成一些公平的貿易協議，美方將做出重大反擊，其中包括在汽車方面。

容克下周三(25日)將拜訪白宮，商討包括外交和安全政策、反恐、能源安全以及經濟增長等一系列重要議題。

特朗普已數次威脅，倘若歐盟領袖未能和美國達成公平的協議，將在今年早些時候實施的鋼鋁關稅之外，額外實施汽車關稅。