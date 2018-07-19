訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:59 國際財經

三星擬明年初推可摺屏幕手機

放大圖片

《華爾街日報》引述消息人士透露，三星電子計劃明年初推出一款可折疊屏幕的手機，該款三星原型機內部代號為「Winner」，手機屏幕對角線長約7吋，尺寸幾乎與小尺寸平板電腦相若。

消息人士稱，手機屏幕像錢包那樣對折；折疊後，手機外部正面有一塊較小的顯示欄，背面有鏡頭。

與傳統的翻蓋式手機不同，可折疊屏幕手機翻開後將接近全屏幕，為消費者提供一塊可媲美平板電腦的大顯示屏，而且同時具有手機的便攜性，消費者可以拿在手上、放在口袋或錢包裏。

據報，有好幾家手機廠商都在研發各自版本的可折疊屏幕手機。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。