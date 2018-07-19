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《華爾街日報》引述消息人士透露，三星電子計劃明年初推出一款可折疊屏幕的手機，該款三星原型機內部代號為「Winner」，手機屏幕對角線長約7吋，尺寸幾乎與小尺寸平板電腦相若。

消息人士稱，手機屏幕像錢包那樣對折；折疊後，手機外部正面有一塊較小的顯示欄，背面有鏡頭。

與傳統的翻蓋式手機不同，可折疊屏幕手機翻開後將接近全屏幕，為消費者提供一塊可媲美平板電腦的大顯示屏，而且同時具有手機的便攜性，消費者可以拿在手上、放在口袋或錢包裏。

據報，有好幾家手機廠商都在研發各自版本的可折疊屏幕手機。