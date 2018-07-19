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鮑威爾：未見金融泡沫 無意調整縮表速度

美聯儲主席鮑威爾向國會眾議院金融委員會作證稱，當前並未看到任何金融泡沫，在美債收益率曲線趨平之際，局方無意調整縮表速度，預計資產負債表重返常態需要3年至4年時間。

庫德洛:特朗普醞釀新刺激經濟措施

白宮首席經濟顧問庫德洛表示，特朗普政府在醞釀一系列刺激增長的選項，以進一步推進稅改；他又指中國國家主席習近平沒有施行貿易改革的意願。

大摩績佳利金融股 道指五連升

美國聯儲局主席鮑威爾周三再唱好經濟，認為可繼續加息，道指在金融股帶領下先跌後升，收市「五連漲」上揚79點，報25199點；標指攀升0.22%，納指則微跌不足1點。亞馬遜曾創1858.88美元新高，市值首次突破9000億美元，直逼蘋果；摩根士丹利第二季純利大增39%，優於預期，股價一度飆4.7%，收市升2.8%。

外圍焦點簡訊

￭ 美聯儲地區經濟報告：經濟續擴張，物價溫和上漲，憂關稅拉高通脹

￭ 美國6月新屋動工年率117萬間，降12.3%，遠遜預期；建築許可減少2.2%

￭ 美國上周原油庫存增近580萬桶，市場原先預期減少；紐約期油曾挫至每桶67.04美元，收市報68.76美元，與布蘭特期油同告升1%

￭ 美滙指數美股收市時升0.13%，報95.11，美元兌歐羅升0.19%，報1.1642美元

￭ 紐約8月期金最低曾見每盎斯1220.90美元，收市報1227.90美元，升少於0.1%

￭ IBM第二季純利按年升3%，每股盈利遜預期，收入多過預期

￭ EBay第二季純利6.42億美元，勝預期；期內收入升9%，遜預期

￭ 美國運通第二季純利按年升21%，勝預期；期內收入升8.6%，遜預期

￭ 美國鋁業第二季純利按年持平；集團調低全年核心盈利預測

￭ 谷歌遭歐盟罰款43.4億歐羅，指Android平台導致谷歌壟斷搜尋引擎市場

￭ 歐盟對部分進口鋼材實施配額，超過配額部分徵收25%關稅

￭ 歐洲Stoxx 600指數收市升0.54%；德國DAX指數彈0.82%

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7458元，較周二紐約尾市跌239點子

吉利逾31億人幣向母企購三汽車生產公司

吉利汽車(00175)公布，收購大江東、貴陽及DMA全部股權，合共作價逾31.74億人民幣。

阿里150億人幣入股分眾傳媒

阿里巴巴斥約150億人民幣，戰略入股分眾傳媒，雙方將共同探索新零售大趨勢下數字營銷的模式創新。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28312點，較恒指香港收市高194點

￭ 夜期收報28206點，升126點，較昨日恒指收市高水89點

￭ 金管局:不排除日後立法強制銀行開放應用程式介面(Open API)，以鼓勵創新

￭ 麗新發展(00488)出售倫敦EC4 Queen Street 36號物業，作價5500萬英鎊

￭ 中國銀河(06881)擬向母企購其所持銀河基金50%股權

￭ 中國鋁業(02600)擬向母企全資附屬收購炭素資產及股權

￭ 新華保險(01336)預料上半年淨利潤按年增八成

￭ 博駿教育(01758)周四起招股，4767元入場

￭ 兩新股周四登場，資料顯示，齊魯高速公路(01576)暗盤較招股價升1.6%；凱富善(08512)暗盤升52.54%