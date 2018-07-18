國際財經

美股周三個別發展，道指收市「五連升」，標指亦漲至五個月新高，納指則微跌不足1 點。聯儲局主席鮑威爾唱好經濟，認為可繼續加息，美元呈強，金價一度受壓，油價則反彈1%。

亞馬遜市值破9000億美元

美股三大指數早段受累科技股表現欠佳而偏軟，道指曾跌18點，但隨後因次季業績理想的摩根士丹利股價造好，帶動金融股上揚，大市更扭跌為升，道指中段一度上漲95點，收市升幅收窄至79點，報25199點；標指也是先跌後升，收市上揚0.22%，但納指表現較失色，收市跌0.01%。Alphabet旗下Google面臨歐盟43.4億歐羅罰款，股價低收0.2%，Netflix亦延續跌勢，收市挫1.1%，蘋果回吐0.5%。

亞馬遜一度表現標青，股價曾創1858.88美元新高，市值首次突破9000億美元，是繼蘋果後第二間升穿此水平的公司，惟收市倒跌0.05%。

摩根士丹利第二季純利大增39%，優於預期，股價一度急飆4.7%，收市放緩至升2.8%。巴郡放寬回購股票的限制，刺激股價抽高5.3%，是另一推動金融板塊大升1.5%的功臣。標指工業股指數升1.1%，也是領漲的板塊。

歐股普遍上揚，市場憧憬美國和歐盟就汽車進口關稅談判有成果，德股高收0.82%。亞股個別發展，日股受惠日圓弱勢而升0.43%。

憧憬歐美談判 德股高收

鮑威爾周三到眾議院作證，重申美國經濟強勁，將維持循序漸進加息，措詞跟前一天在參議院相近。市場憧憬加息，美元續升，美滙指數美股收市時升0.13%，報95.11，美元兌歐羅升0.19%，報1.1642美元。加息預期令紐約8月期金反覆，最低見每盎斯1220.90美元，收市升少於0.1%，報1227.90美元。

美國原油庫存意外地不跌反升，一度打擊紐約期油，即市低位曾挫至67.04美元，但收市反彈1%，每桶報68.76美元；布蘭特期油亦升1%，報72.9美元。

美國6月新房屋動工量按年率計為117萬間，下降12.3%，遠少於預期的132萬，是去年9月以來最低；6月房屋建築許可亦減少了2.2%，遜於預期。