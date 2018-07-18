國際財經

歐盟公布，向全球最多網民使用的搜尋引擎公司谷歌罰款43.4億歐羅(約396.35億港元)，創下罰款紀錄新高；歐盟也要求谷歌停止利用Android平台阻止其他對手參與市場競爭的行為。谷歌表明，會就有關裁決提出上訴。

歐盟今次裁定的罰款額，較去年就另一項違規罰款額24億歐羅多接近一倍。

谷歌母公司Alphabet回應稱，將在第二季業績公布時，為有關罰款作出撥備。該公司公布上次業績時披露，持有1029億美元現金。

谷歌行政總裁Sundar Pichai指出，Android平台的經營模式可能因為歐盟的裁決作出轉變，此舉對用家或許更不利。

歐盟反壟斷專員維斯塔格(Margrethe Vestager)與歐盟委員會主席容克將於下周三，到白宮與美國總統特朗普會面，谷歌被罰可能為彼此討論貿易議題時牽涉的事件之一。

歐盟裁決的理據，是指谷歌由2011年起，迫使使用Android平台的智能手機生產商，一定要同時安裝谷歌搜尋引擎與Chrome瀏覽器，以及Play Store，同時限制他們引進其他對手。因此，有關行為導致谷歌壟斷搜尋引擎市場。

全球智能手機聯會(GSMA)歡迎歐盟的裁決。

歐盟對谷歌還進行另一宗反壟斷調查，涉及谷歌的AdSense產品，有阻礙其他對手展示廣告之嫌。