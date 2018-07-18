訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 02:28 國際財經

遭歐盟罰近400億 谷歌將上訴

放大圖片

歐盟公布，向全球最多網民使用的搜尋引擎公司谷歌罰款43.4億歐羅(約396.35億港元)，創下罰款紀錄新高；歐盟也要求谷歌停止利用Android平台阻止其他對手參與市場競爭的行為。谷歌表明，會就有關裁決提出上訴。

歐盟今次裁定的罰款額，較去年就另一項違規罰款額24億歐羅多接近一倍。

谷歌母公司Alphabet回應稱，將在第二季業績公布時，為有關罰款作出撥備。該公司公布上次業績時披露，持有1029億美元現金。

谷歌行政總裁Sundar Pichai指出，Android平台的經營模式可能因為歐盟的裁決作出轉變，此舉對用家或許更不利。

歐盟反壟斷專員維斯塔格(Margrethe Vestager)與歐盟委員會主席容克將於下周三，到白宮與美國總統特朗普會面，谷歌被罰可能為彼此討論貿易議題時牽涉的事件之一。

歐盟裁決的理據，是指谷歌由2011年起，迫使使用Android平台的智能手機生產商，一定要同時安裝谷歌搜尋引擎與Chrome瀏覽器，以及Play Store，同時限制他們引進其他對手。因此，有關行為導致谷歌壟斷搜尋引擎市場。
全球智能手機聯會(GSMA)歡迎歐盟的裁決。

歐盟對谷歌還進行另一宗反壟斷調查，涉及谷歌的AdSense產品，有阻礙其他對手展示廣告之嫌。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。