國際財經

美聯儲主席鮑威爾連續第二日在國會作證，稱未見金融泡沫，局方無意調整縮表速度。他的言論發表後，美股道指升勢略擴大，一度漲超過80點。大摩財報理想，股價漲逾3%，金融股造好為大市帶來支持，但科技股回吐，令納指偏軟。

美股早段觀望鮑威爾言論，道指曾反覆偏軟。鮑威爾本港時間晚上10時在國會眾議院金融委員會作證時，道指回升約40點。他的言論陸續發表後，道指一度擴大升幅至83點，高位觸及25203點。截至本港時間晚上約11時41分，道指報25182點，仍升62點或0.25%；大摩次季業績多賺43%，表現勝預期，股價暫升3.2%，報50.8美元。道指成分股摩根大通上揚1.0%，高盛攀升0.4%，其它金融股造好，美國運通反彈1.3%，表現僅次於聯合健康的2.2%升幅。

標普500指數報2812點，升3點或0.12%，仍徘徊在5個月高位；納指報7849點，跌6點或0.08%，蘋果回落0.6%，Facebook、Alphabet都偏軟，但跌幅輕微。此前有報道稱，歐盟反壟斷機構因Android手機系統壟斷一案，對Google罰款43.4億歐羅(約396.35億港元)，這是迄今為止最大一筆反壟斷罰單，它可能使科技板塊受到影響。亞馬遜偏靠，市值一度突破9000億美元，成為繼蘋果之後市值衝破9000億美元的股份。

市場繼續關注企業季報表現，迄今為止已公布的財報大多樂觀。目前，已有41家標普500成分公司公布了財報，當中88%盈利超出預期，為這一財報季奠定了樂觀的基調。

聯儲局稍後亦會公布經濟景氣狀況褐皮書報告。倫敦資本集團研究主管Jasper Lawler表示，鮑威爾再次宣揚美國的經濟增長動力，這是積極的講話，今日美元可能會延續昨日的上漲趨勢。

美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)唱好美國經濟，稱該國經濟增長將達到3%，可能在未來一兩個季度更會達到4%。同時警告，特朗普對中國貿易談判很不滿，令他正繼續施加壓力。

國際貿易關係仍受到關注，美國將中國訴諸世貿組織爭端解決機制，指中國政府針對美鋼鋁232措施實施的應對措施不符合世貿組織的有關規則。